فجر السعيد تعلن توجهها إلى السعودية لتلقي لقاح كورونا منتقدة "الصحة" الكويتية

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت في منشور لها عبر حسابها بموقع "تويتر"، "نسيت أقولكم شي ... الخميس بإذن الله بسافر دوله شقيقه مجاوره عشان آخذ اللقاح لإن بـالكويت ما أقدر آخذه آنا في خوفي من وزارة الصحه الكويتيه .. وسأظل في الدوله المجاوره 21 يوما لأخذ الجرعه الثانيه والجواز مال كورونا الأبلكيشن.. لذلك سأغيب عن التلفزيون ..الله يعينكم على فرقاي".

وأضافت السعيد "سألوني شنو اللقاح بتاخذينه بره الكويت. قلتلهم والله آنا سألت الجماعه في المملكه عن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان شنو خذوا قالولي "فايزر" قلت إحنا نصوم وراهم ونفطر وراهم ونعيد معاهم ونحج معاهم ونعيد الضحيه معاهم ونجي عند اللقاح ندور غيره. طبعا باخذ "فايزر".

يشار إلى أن الملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تلقو لقاح فيروس "كورونا" المستجد، ليتبعهم العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.