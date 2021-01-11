ألمانيا تواجه كورونا بـ50 مليون جرعة من لقاح موديرنا في 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يصل لقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية ضد الفيروس إلى ألمانيا، الاثنين.



وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني "زد دي إف" إن اللقاح سيصل إلى نقطة توزيع مركزية في ألمانيا، الاثنين، وسيُجرى توزيعه إلى الولايات اعتبارا من الثلاثاء.

وتوقع شبان وصول مليوني جرعة من لقاح "موديرنا" لألمانيا بحلول نهاية الربع الأول من هذا العام، و50 مليون جرعة على مدار العام.

وأشار الوزير إلى أنه لن يكون هناك خيار في الحصول على هذا اللقاح أو ذلك الذي طورته شركتا "بايونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، موضحا أن الكميات المتوفرة حاليا ضئيلة للغاية.

وأكد شبان مجددا أن عمليات التطعيم تسارعت مع افتتاح مراكز التطعيم، وإن كان ذلك في ظل ظروف الندرة، موضحا أنه عندما يتوفر اللقاح على نحو كاف، سيكون متاحا للأطباء إعطاء التطعيمات في عياداتهم الخاصة، مضيفا أن ذلك سيحدث في وقت لاحق من هذا العام، لكن الأمر يتطلب توفير الكثير من جرعات اللقاح.