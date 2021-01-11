في العراق... توجه برلماني لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد أعلنت اللجنة المالية النيابية، تخصيص أكثر من تريليون دينار للمشمولين بقرار 315 في موازنة 2021، فيما كشفت عن توجه لإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

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وصرحت محاسن حمدون عضو اللجنة المالية في البرلمان بأن "موازنة 2021 ما زالت قيد الدراسة، حيث تمت قراءة المواد القانونية وتحليلها للوصول الى حدود الارقام".

وقالت إن "هناك مبالغ مرصودة تقدر بأكثر من تريليون دينار يمكن أن يتم الاستفادة منها للمشمولين بقرار 315 وهم المتعاقدون والأجور والمحاضرون المجانيون".

وعن استقطاعات الرواتب، أكدت النائبة أن نوابا كثر يريدون إلغاء الضريبة من الرواتب وبقائها فقط على رواتب الرئاسات الثلاث.

وبحسب "واع"، فإن مجلس النواب العراقي يعقد، اليوم الاثنين، جلسته لقراءة مشروع قانون الموازنة لعام 2021 قراءة ثانية بعد القراءة الأولى التي قرأت السبت الماضي.

يشار إلى أنه على الرغم من تسلم مجلس النواب العراقي مسودة الموازنة الاتحادية لعام 2021، بعد إقرار الحكومة العراقية لها في نهاية 2020، فإن مواقف الكتل المختلفة في شأنها سيجعلها تمر بطريق طويل للحصول على توافق سياسي يتعدى شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت، في 22 ديسمبر/كانون الأول 2020، موازنة 2021 بقيمة 150 تريليون دينار عراقي (103 مليارات دولار) وبعجز تاريخي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (43 مليار دولار).