13 أبريل غرة شهر رمضان المبارك فلكياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

يتبقى حوالى 91 يوماً على حلول شهر رمضان المبارك، الذى ينتظره ملايين المسلمين حول العالم، إذ كشفت الحسابات الفلكية المبدئية أن غرة شهر رمضان لعام 2021 فلكيا ستكون الثلاثاء 13 أبريل المقبل.



ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوماً، وهى بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتى يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهى السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وذلك وفقا للحسابات الفلكية.

هلال جمادى الآخرة

ويولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من جمادى الأولى 1442 هجريا الموافق 13 يناير ( يوم الرؤية ).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 17 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 15 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية ) وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين ( 10 - 18 دقيقة ) .

غرة جمادى الآخرة

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين ( 9 - 29 دقيقة )، وبذلك تكون غرة شهر جمادى الآخرة 1442 هجريا فلكيا يوم الخميس المقبل 14 يناير.

متابعة الإجرام والتقاويم

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة"calendar" أي أول يوم من الشهر، وفق "اليوم السابع".

نظام التقويم الهجري

ونظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6 جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجري أو القمري أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة في 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.