وفاة شخصية سياسية لبنانية بفيروس كورونا وعون وباسيل ينعياه

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية أن الأشقر توفي صباح يوم الاثنين، وذلك بعد صراع مع فيروس كورونا، حيث أدخل إلى العناية الفائقة بعد أن تأزمت حالته الصحية.

ونعى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ السياسي والمناضل الراحل ​مسعود الأشقر​، "الذي ينتمي إلى شريحة السياسيين الشرفاء الذين لا يساومون على كرامة ​لبنان​ ووحدته واستقراره".

وتوجه ​الرئيس عون​ بالتعزية الى عائلة الفقيد ومحبيه، وقال: " فقدت اليوم برحيل مسعود الأشقر صديقاً، جمعني به حب الوطن منذ سنوات طويلة، والقيم المشتركة التي تربينا عليها. لقد كان مسعود مناضلاً وطنياً، ومدافعاً صلباً عن الشرعية وهوية لبنان وأهمية الحفاظ على العيش المشترك".

واعتبر رئيس الجمهورية أن لبنان يحتاج اليوم إلى أمثال الراحل مسعود الأشقر، الذي وضع مصالح بلده فوق كل المصالح، فأحبه عارفوه وحفظوا له في قلوبهم احتراماً بالغاً.

وفي السياق نفسه، علّق رئيس ​التيار الوطني الحر​، النائب ​جبران باسيل​، على رحيل الأمين العام السابق للاتحاد من أجل لبنان ​مسعود الأشقر،​ قائلا: "رحت يا "بوسي" وبقيت معنا، رحت وبقيت معك القضية، رحت وبقي علينا نكمّل. نكمّل مع ايمانك وطيبتك وتواضعك وآدميتك ووطنيتك والبسمة الدايمة ع وجهك".

وخلص باسيل، قائلا: "وانت اللي من روح هالقضية رح تضلك معنا ..الله يرحمك ونفسك بالسما".