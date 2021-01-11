الحوثي يقول إن ترامب عليه الاختيار بين الفوضى أو الانتحار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله"، عبر حسابه على "تويتر"، "لا يوجد أمام ترامب إلا خيارين في حال استمر رفضه العملي لنتائج الانتخابات أو الإقدام على عزله من بيلوسي وحزبها الفوضى أو الانتحار".

ويرفض الرئيس الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، نتائج الانتخابات الأمريكية التي أفضت بفوز الديمقراطي جو بايدن، مدعيا وجود تزوير في الانتخابات بدون أي دليل يذكر.

ويوم الأربعاء الماضي جدد رفضه نتائج الانتخابات في مسيرة حاشدة، وطالب المتظاهرين بالتجمهر أمام الكونغرس، وهو ما تطور حيث اقتحمت مجموعة من أنصار الرئيس دونالد ترامب، مبنى الكابيتول خلال عقده اجتماعات لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الديمقراطي، جو بايدن.

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وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونغرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة إلى مقتل 4 أشخاص واعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة رغم رفضه القبول بهذه النتائج.

في ظل هذه الخلفية، دعا القادة الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إلى إقالة ترامب أو عزله وفقا لتعديل دستوري بسبب عجز الرئيس.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، للمشرعين في وقت متأخر يوم الأحد، إنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة.

وقالت بيلوسي في رسالة، إن "مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الاثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأمريكي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية".