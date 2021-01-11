وزيرة الدفاع الفرنسية تزور الكويت الأحد المقبل

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة الفرنسية لدى الكويت آن كلير ليجيندر، أن وزير الدفاع الفرنسي فلورنس بارلى سيزور الكويت يوم الأحد المقبل، لافتة في الوقت نفسه إلى استئناف تسليم الكويت باقي صفقة طائرات الكاراكال خلال الفترة المقبلة.

وقالت ليجيندر – في تصريح صحفي اليوم الاثنين - :"سلمنا للكويت 300 آلية عسكرية مختلفة لعدد كبير من الوزارات، منها الحرس الوطني، ونسعى لتعزيز التعاون العسكري، خصوصا في مجال تدريب الطلبة الضباط، والبالغ عددهم 200 طالب؛ حيث نسعى الى زيادة هذا العدد، فضلا عن توفير المعدات العسكرية للجيش الكويتي، وإقامة التمارين العسكرية بين جيشي البلدين كل عامين".



ولفتت إلى أن الكويت وفرنسا شركاء في محاربة الإرهاب في العراق؛ حيث أنهما عضوان في التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، مشددة على التزام فرنسا بأمن الكويت، من خلال الاتفاقية الأمنية الموقعة بينهما، ووجود عدد من القوات الفرنسية في الكويت.



وفيما يتعلق بالتعاون الثقافي بين البلدين، قالت ليجيندر إن بلادها تسعى لزيادة عدد الطلبة الكويتيين المبتعثين إلى فرنسا، خاصة في مجالات العلوم السياسية، والطب، والقضاء، والدفاع، والبحوث العلمية، لافتة إلى أن باريس تسعى لانضمام الكويت إلى عضوية المنظمة الفرانكفونية، وأنها اجتمعت مع سفراء دول المنظمة؛ لدعم ملف انضمام الكويت إليها.

