شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تفرض قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرتها باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت ميليشيات الحوثى الانقلابية اليوم الاثنين، قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية المتواجدة في مناطق سيطرتها، وذلك ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على عمل هذه المنظمات .