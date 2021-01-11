شكرا لقرائتكم خبر عن ميليشيات الحوثى تفرض قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية بمناطق سيطرتها باليمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فرضت ميليشيات الحوثى الانقلابية اليوم الاثنين، قيودا جديدة على المنظمات الإنسانية المتواجدة في مناطق سيطرتها، وذلك ضمن إجراءاتها المستمرة في تضييق الخناق على عمل هذه المنظمات .
وكشفت وثيقة صادرة عما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين - حسبما نقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية - النقاب عن فرض إجراءات جديدة على المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرتها .
وطالبت ميليشيات الحوثي المنظمات بعدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو عقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل المباشر عن بعد عبر الإنترنت لغرض القيام بورش عمل أو ندوات إلا بعد التنسيق المسبق.