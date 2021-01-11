شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: لقاح فايزر سيصل إلى البلاد خلال الشهرين المقبلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية ، يوم الاثنين ، أن حصة العراق من لقاح شركة "فايزر" الخاص بفيروس كورونا ستصل خلال الشهرين المقبلين، وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) الاخبارية - إن "العراق وقع مع شركة (فايزر)، وسنبدأ بتسلم الجرعة الأولى في الفترة المقبلة، وستكون هناك التزامات مع (فايزر) وغيرها".