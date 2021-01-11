شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح بالسعودية صحو بالإمارات معتدل بالكويت وبارد في البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية اليوم الإثنين في دول الخليج، حيث تنشط الرياح المثيرة للأتربة في المملكة العربية السعودية، مع توقعات بأن يكون الطقس في البحرين باردا وصحوا في الإمارات، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الإثنين، نشاطاً للرياح شرقية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تهطل أمطار رعدية على مناطق ) (جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة)، وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية شرقية إلى شمالية غربيه على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس اليوم الإثنين، صحوا بوجه عام، وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف على السواحل الغربية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام وتكون شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 30 كم/س.

وذكر المركز أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والثاني عند 01:11 ..

بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 05:17.

وأشار إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 21:24 والمد الثاني عند الساعة 08:09 .. بينما يحدث الجزر الأول عند الساعة 14:16 والجزر الثاني عند الساعة 03:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 24 10 65 15 دبــي 25 13 60 20 الشارقة 26 08 60 15 عجمان 25 10 65 20 أم القيوين 24 08 60 20 رأس الخيمة 25 07 65 25 الفجيرة 23 13 50 30 العين 24 09 50 15 ليوا 23 09 65 15 الرويس 23 13 65 30 السلع 22 14 75 25 دلما 24 18 70 30 طنب الكبرى 23 18 75 25 طنب الصغرى 23 18 75 25 أبو موسى 23 18 75 25.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حالة الطقس سيكون في النهار معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة .

ووأضحت أن الطقس سيكون، بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 32 كم/ساعة، ليلا.

حالة البحر، ستكون نهارًا خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 2 قدم، أما ليلًا فيكون خفيف إلى معتدل الموج - ارتفاع الموج: 4 - 2 قدم.

طقس البحرين

قالت إدارة الأرصاد الجوية في مملكة البحرين، إن الطقس المتوقع اليوم سيكون بارد نسبيا، مع بعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق.

وأوضحت أن الرياح ستكون شمالية غربية من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا في وقت لاحق من النهار، مع تحذير من رياح قوية وسريعة.

وأشارت إلى أن ارتفاع الموج سيكون من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.