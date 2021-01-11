شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيطاليا في مخيمه بالعلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.