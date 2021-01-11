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صورة.. ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيطاليا في مخيمه بالعلا

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القاهرة - سامية سيد - التقى الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مخيمه بالعُلا، وزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية إيطاليا لويجي دي مايو.

 

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الإيطالية، والفرص الواعدة لتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل والمستجدات الإقليمية والدولية.

 

حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب الإيطالي رئيس ديوان وزارة الخارجية ايتوري فرانشيسكو، والسفير لدى المملكة روبيرتو كانتوني.

 


مخيم العلا

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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