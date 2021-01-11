شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يبارك تنصيب البطريرك "بيرباتيستا" بطريركا للاتين في القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تنصيب غبطة البطريرك بيرباتيستا بتسابلا، بطريركاً للاتين في القدس، متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة.

ولفت العاهل الأردني، خلال لقاء عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى أهمية دور كنيسة اللاتين مع باقي كنائس القدس في وحدة المجتمع المقدسي، كأحد أهم عناصر ديمومة العيش المشترك والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وأكد الملك استمرار دعمه لدور مجلس كنائس القدس في ترسيخ ثقافة الوسطية والحوار والحفاظ على ممتلكات الكنائس ومؤسساتها الوقفية والتعليمية، وحماية الوجود المسيحي في الأراضي المقدسة والمنطقة.