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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حرب التطبيقات.. مؤسس تويتر يدعو لهجرة واتساب واستخدام سيجنال

الإثنين 11 يناير 2021

الخليج 365

دخلت حرب التطبيقات منحى جديدا بعد أزمة تحديث واتساب الأخيرة والسماح بمشاركة بيانات المستخدمين على فيسبوك.



ودعا جاك دورسي مؤسس تويتر لاستخدام تطبيق سيجنال بدلا من واتساب بسبب اختراق خصوصية المستخدمين.

ويتعرض 2 مليار مستخدم لتطبيق "واتساب" إلى مشاركة بياناتهم مع "فيسبوك" بالإجبار، وإلا يحرمون من خدمات واتساب.

وسيُمنع المستخدمون الذين يرفضون الموافقة على الشروط الجديدة من استعمال حساباتهم اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير.

وتهدف مجموعة (فيسبوك وواتساب وأنستقرام) من السياسة الجديدة إلى تحقيق إيرادات نقدية عبر السماح للمعلنين بالتواصل مع زبائنهم عن طريق "واتساب"، أو حتى بيع منتجاتهم مباشرة عبر المنصة، وهو ما بدأت الشبكة العمل به في الهند.

وقال ناطق باسم "واتساب" في بيان، إن "التحديثات على إعدادات الخصوصية شائعة في القطاع ونحن نمدّ مستخدمينا بكل المعلومات اللازمة للتحقق من التغييرات التي ستحصل اعتبارا من الثامن من شباط/فبراير".

مزايا سيجنال

وينافس تطبيق التراسل الأكثر أمانا في العالم سيجنال Signal واتساب بقوة، وقال موكسي مارلينسبايك، مبتكر التطبيق في تصريحات سابقة: إن Signal يمر بالعديد من التغييرات بعد أن جرى تطويره لجعل التواصل المشفر سهلا بحيث يمكن لأي شخص استخدامه.

ويعد ماثيو روزنفيلد، المعروف باسم موكسي مارلينسبايك، بمثابة رائد أعمال أمريكي واختصاصي تشفير وباحث في أمن الحاسب، وهو مبتكر Signal، والمؤسس المشارك لمؤسسة سيجنال.

ولا يزال واتساب هو نظام المراسلة المفضل للعديد من المستخدمين مع وجود أكثر من ملياري مستخدم، لكن يبحث الكثيرون عن خيارات بديلة في ظل تزايد المخاوف المحيطة بملكيته بواسطة فيسبوك "بالرغم من أن واتساب يدعم التشفير".

ويشار إلى Signal عالميا باعتباره واحدا من أكثر تطبيقات التراسل الآمن، وهو معتمد من قبل خبراء الأمن حول العالم، لكن أرقام مستخدمي الخدمة تتضاءل أمام البدائل الشائعة مثل واتساب أو ماسنجر أو تيليجرام.

الأمن السيبراني

وكان المستخدمون الأساسين للتطبيق هم المهووسين بالأمن السيبراني وخبراء الخصوصية والناشطين، كما كان تركيز المطورين منصبًا على جعل التطبيق سهل الاستخدام للمستخدمين العاديين.

وتسمح ميزة المجموعة الجديدة في سيجنال للمشرف بإضافة أو إزالة أي عضو، ولن يحصل الخادم على أي معلومات حول أعضاء المجموعة، ويتعين على التطبيق منح المسؤولين القدرة على إضافة أعضاء وإزالتهم دون أن يكون لخوادم التطبيق علم بأعضاء تلك المجموعة.

وأصبح التطبيق يضم المزيد من الميزات التي تنافس ميزات تطبيقات التراسل الأخرى، إذ يدعم إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد المشاهدة، والملصقات، وردود الفعل على الرسائل عبر الرموز التعبيرية، كما تم الإعلان عن أن التطبيق سيحاول تقديم الدعم لتخزين تفاصيل جهات الاتصال المشفرة في السحابة.