شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز للأنباء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم تصنيف حركة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية.

وحذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من جرائم إبادة جماعية ترتكبها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، بحق أبناء قرية الحيمة بمحافظة تعز، بعد ثلاثة أيام من القصف على منازل المواطنين ومزارعهم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.