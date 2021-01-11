شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: الاستثمار فى ذا لاين من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، إن إعلان مشروع ذا لاين يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الـ 3 سنوات الماضية، وفق الخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ولي العهد السعودي، أن الاستثمار في ذا لاين من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم.

وفى وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن مشروع "ذا لاين" في نيوم، حيث قال ولي العهد السعودي إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100مضيفا أنه يحافظ على الطبيعة بنسبة 95%، موضحا أن مشروع "ذا لاين" سيكون مدينة مليونية بطول 170 كلم.

وتابع ولي العهد السعودي: مشروع "ذا لاين" سيكون صفر سيارات و صفر شوارع وصفر انبعاثات، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيوفر 380 ألف فرصة عمل.

واستطرد الأمير محمد بن سلمان،: نحن بحاجة إلى تجديد مفهوم المدن إلى مدن مستقبلية.

وقال الأمير محمد بن سلمان إنه في 2050 سيهجر مليار إنسان بسبب ارتفاع انبعاثات الكربون، موضحا أن مشروع "ذا لاين" في نيوم ثورة حضارية للإنسان.