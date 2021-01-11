شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: الجزائر أول دولة فى القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بقرار وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، تسجيل لقاح سبوتنيك V الروسي ضد فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجزائر أصبحت بذلك أول دولة في القارة الإفريقية تعتمد اللقاح الروسي.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، أن توفير إمدادات "سبوتنيك V" إلى الجزائر سيتم بفضل شركاء صندوق الاستثمارات المباشرة في الهند والصين وكوريا الجنوبية ودول أخرى.

بدوره أشاد المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف بالقرار الجزائري، قائلا: "ستساعد إمدادات اللقاح إلى الجزائر حماية صحة مواطنيها واستئناف أنشطتها الاقتصادية بالكامل".