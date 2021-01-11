بيسر وسهوله.. عدسة صحيفة الخليج الالكترونية توثق المواطنين والمقيمين يتلقون لقاح كورونا بمركز اللقاحات بجدة

الكويت - هبة التوبجي -

الخليج – جدة : وثقت عدسة صحيفة الخليج الالكترونية، فيديو، جودة أستقبال، وتنظيم أخذ لقاحات كورونا المستجد (كوفيد-١٩) للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بمركز لقاحات (كورونا) بمحافظة جدة، بالصالة الجنوبية، بمطار الملك عبد العزيز .

ومن جانبه قال الزميل -محرر صحيفة الخليج الالكترونية- مازن العمري، حضرت لمركز لقاحات كورونا ، بمطار الملك عبد العزيز بمحافظة جدة لأخذ الجرعة الاولى “كانت الاجراءات في غاية السهولة، والسرعة، والمرونة دون عناء او كلل، حيث استغرق حصولي على الجرعة لم يتجاوز عشر دقائق فقط، ايضا شاهدت خدمة صحية، بجودة عاليه من الكوادر الصحية والادارية من منسوبي وزارة الصحة، لتقديم الخدمة الصحية الوقائية للمواطنين والمقيمين ، بتفاني وأخلاص”.