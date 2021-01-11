السودان.. وزارة الداخلية تكشف ملابسات أحداث العنف بمدينة عطبرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان لها إن متهما لقي مصرعه في عطبرة عقب إطلاق النار عليه، بينما أصيب مساعد شرطة (حالته خطرة)، في هذه الأحداث، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

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وذكر البيان أن المتهم قاوم قوة من المباحث الجنائية كانت تتولى مهمة إلقاء القبض عليه مع آخرين. وأشار إلى نجاح القوة في إلقاء القبض على اثنين من المتهمين، بينما ظلت القوة تتعقب متهما ثالثا.

وأوضح البيان أنه أثناء تعقبه، وقع اشتباك بسبب مقاومة المتهم، الذي استخدم سكينا في تسديد طعنة لمساعد شرطة يدعى علي عكاشة، وإصابة عدد آخر من أفراد القوة.

وفي ظل هذا "التصعيد الخطر"، نفذت الشرطة، "ما يمليه عليها القانون وفقا لتقديرات الموقف الميداني"، بحسب البيان الذي أشار إلى أن قوات الشرطة أطلقت النار على المتهم فأردته قتيلا.

وذكر البيان أن أعداد من ذوي القتيل توجهت إلى مقر المباحث "بغرض إتلاف المقر ومحتوياته حيث أتلفوا في طريقهم عربة مباحث الولاية".

وحذرت قوات الشرطة من مغبة "أخذ القانون بالأيدي وإشاعة الفوضى"، معتبرة أن ذلك يهدد بانفراط عقد الأمن بشكل كامل.