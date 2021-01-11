شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوى اعتبارا من صباح الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت البحرين، عن السماح للطائرات القطرية بعبور مجالها الجوى اعتبارا من صباح الغد الإثنين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني أن (بيان العلا) الذي تم التوقيع عليه خلال انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي الأخير بالسعودية، خطوة مهمة لبدء حوار خليجي يعالج الملفات السياسية والأمنية العالقة بين الدول ثنائيًا، للوصول إلى الأهداف المنشودة في المستقبل، والعمل جماعيًا على ضمان عدم العودة إلى ما أدى إلى الأزمة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله زينل، وبمشاركة علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وذلك لاطلاع السلطة التشريعية على نتائج القمة الخليجية التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية.