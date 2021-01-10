“حماية المستهلك” حصر المتضررين من الفواتير التقديرية ومعالجتها خلال أسبوع

الكويت - هبة التوبجي - الخليج -ياسر الحبيشي: كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، صالح اليوسف عن أنه جرى الاتفاق مع شركة المياه على حصر المتضررين من الفواتير التقديرية ومعالجتها خلال أسبوع.

وقال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، في تصريحات إلى قناة “الإخبارية”، يوم أمس السبت: إن القراءات التقديرية لعدادات المياه تهتم بها الجمعية، وشركة المياه، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، مشيرًا إلى أن دور الجمعية هو صنع السياسات.

وأضاف أن الجمعية طالبت شركة المياه بحصر المتضررين من القراءات التقديرية للفواتير، وخلال أقل من تسع ساعات تجاوبت معهم، كما أوضحت الآلية المتبعة في تسجيل القراءات، وأكدت أن القراءات التقديرية لا تتجاوز أكثر من 10% من المستفيدين.

وأكد أن نحو 280 شكوى وصلت إلى الجمعية، وسيجري مع أصحابها للتأكد من حل جميع المشكلات، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن وزارة البيئة هي المعنية بتلقي هذه الشكاوى.