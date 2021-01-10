شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصناعة الصيدلانية بالجزائر تسجل لقاح "سبوتنيك V" الروسى المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية الجزائرية، اليوم الأحد، عن تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، تحضيرا لانطلاق عملية التلقيح في الجزائر خلال شهر يناير الجاري.

وفى وقت سابق أكد رياض مهياوي، عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، أن بلاده جاهزة لاستقبال اللقاح ومباشرة حملة التلقيح ضد كورونا بحد أقصى في الأسبوع الأخير من يناير الجارى.

وأوضح المسؤول الجزائرى في تصريحات له، اليوم الاثنين، نقلتها الإذاعة الجزائرية الأولى أن "اللقاح سيكون متوفرا في الجزائر خلال الأيام القليلة القادمة بهدف الشروع في عملية التلقيح التي ستكون عملية كبيرة وستشمل كل الجزائريين والجزائريات عبر كامل القطر الوطني"، مشيرا أن اللقاح الذي سيستعمل هو اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، الذي أثبت فعاليته بنسبة 95 $، وليس لديه أعراض كبيرة، وسيقدم على جرعتين".