شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الأحد تسجيل 231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 102 ألف و144 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2807 حالات وفاة.

وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 69 ألفا و212 حالة، بعد شفاء 201 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية.. موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 29 مريضا بالعناية المركزة.

وكانت أعلى حصيلة للإصابات بكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.

يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليا بسبب فيروس كورونا ليصبح من 8 مساء إلى 5 صباحا في 34 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.