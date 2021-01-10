محمد بن سلمان يفتتح مدينة "ذا لاين" المليونية بطول 170 كم ضمن "نيوم"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة أنباء "واس" السعودية، أشار بن سلمان إلى أن "بدء تطوير (ذا لاين) سيتم خلال الربع الأول من عام 2021م، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم".

وجاءت تصريحات ولي العهد السعودي أثناء إطلاقه مشروع "ذا لاين" في "نيوم"، حيث، وبحسب الوكالة السعودية، ستعيد مدينة "ذا لاين" تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون فيها الإنسان محورها الرئيسي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 150 عاماً، مما يعزز جودة الحياة، ويضمن الوصول إلى كافة مرافق الخدمات الأساسية.

وقال ولي العهد السعود: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".

وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع "نيوم" حوالي 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

وبحسب والة الأنباء السعودية ستوفر المدينة الجديدة مجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية.

يتبع..