الخارجية المصرية: اجتماع سد النهضة أخفق في إحراز أي تقدم

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في بيان نشرته الوزارة على حسابها بموقع "فيسبوك"، بشأن اجتماع وزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا.

وعزت الوزارة الإخفاق في إحراز تقدم إلى "خلافات حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بإدارة العملية التفاوضية".

وأشارت إلى أن السودان تمسك "بضرورة تكليف الخبراء المُعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي بطرح حلول للقضايا الخلافية وبلورة اتفاق سد النهضة".

وأوضح البيان هذا الطرح تحفظت عليه كل من مصر وإثيوبيا "وذلك تأكيدا على ملكية الدول الثلاث للعملية التفاوضية وللحفاظ على حقها في صياغة نصوص وأحكام اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة".

وأشارت الوزارة إلى أن التحفظ جاء أيضا باعتبار أن "خبراء الاتحاد الأفريقي ليسوا من المتخصصين في المجالات الفنية والهندسية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية وتشغيل السدود."

يذكر أن سامح شكري وزير الخارجية، ومحمد عبد العاطي وزير الري، شاركا في الاجتماع الذي عقد برئاسة وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بصفتها الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.