الجزائر... هذه المناطق تشهد تساقط ثلوج الاثنين

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الأحد عن "الأرصاد الجوية" أن الثلوج سوف تتساقط على مرتفعات المناطق الغربية التي يتراوح ارتفاعها بين 900 و 1000 متر.

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وأوضحت أن المناطق الشرقية والوسطى في البلاد سوف تشهد طقسا غائما مصحوب ببعض الأمطار.

وأشارت إلى أن هذه الأمطار قد تكون على شكل عواصف رعدية، وتبرز في نهاية اليوم بالقرب من السواحل.

وفيما يتعلق بمناطق، بشار وشمال الصحراء والواحات، فيتوقع أن تشهد أجواء ملبدة مع بعض الأمطار المحلية تبدأ بعد الظهر.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت، يوم الجمعة، من هبوب رياح قوية، قد تتحول إلى عواصف في 18 ولاية، وإلى أمطار في 5 ولايات أخرى.

ووفقا لتحذير الأرصاد، فإن عدة ولايات من شرق وغرب الجزائر، على موعد مع رياح قوية، تكون أحيانا في صورة عواصف تبلغ قوتها 90 كم/ ساعة.