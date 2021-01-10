شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلاميون فى لبنان ضمن أوائل المتلقين للقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولون لبنانيون أن اللوائح الأولى لمن سيتلقون اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستشمل الإعلاميين والصحفيين، باعتبار أنهم في الصفوف الأمامية لتغطية كافة الأخبار والمعلومات المتعلقة بالوباء الأمر الذي يجع لهم من بين الأكثر عرضة لالتقاط العدوى.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد ووزير الصحة حمد حسن، وممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان شنقيطي، ورئيس لجنة الأمراض المعدية في وزارة الصحة الدكتور عبد الرحمن البزري، والذي عقد اليوم للبحث في مسألة اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجرى في ختام الاجتماع الاتفاق على التعاون والتنسيق في ما يخص اللقاح، وأهمية إدراج الإعلاميين على أولى لوائح التلقيح ضد كورونا، حيث سيتم وضعه ضمن الخطة الإعلامية حول اللقاح التي سيتم إطلاقها قريبا، لا سيما وأن منظمة الصحة العالمية قد أدرجت الإعلاميين عالميا في لائحة أول الأشخاص الذين سيجري تلقيحهم في العالم.

وأكدت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد أهمية التوعية حول اللقاح على أسس طبية وعلمية، مشيرة إلى أن الإعلاميين هم في الصفوف الأمامية في التوعية حول فيروس كورونا وتغطية كل الأخبار والمعلومات المتعلقة به، وهم معرضون بشكل كبير لالتقاط العدوى سواء من جراء النقل المباشر للأحداث التي تجري على الأرض أو من داخل المستشفيات والعيادات أو عبر إجرائهم الحوارات واللقاءات.

وأعلن لبنان أواخر شهر ديسمبر الماضي حجز مليوني جرعة من اللقاح الذي تنتجه شركة فايزر لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هذه الكمية الأولية ستغطي 15% ممن يقطنون الأراضي اللبنانية، وأن الدولة ستتيح اللقاح مجانا ابتداء من منتصف شهر فبراير المقبل.