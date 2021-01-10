شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة بين الشرطة العراقية ومحتجين فى الناصرية والجيش يتدخل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا وفيديوهات توثق الاشتباكات العنيفة التي وقعت في العراق بين الشرطة ومحتجين، فيما قطع عشرات المتظاهرين الطرق المؤدية إلى ساحة الحبوبي وسط الناصرية، وأشعلوا إطارات السيارات، فيما تدخل الجيش لحماية المتظاهرين وفقا ما ذكره رواد تويتر.

وذكرت وسائل إعلام عرقية، أن شرطى عراقى قتل وأصيب وأصيب عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة في مواجهات بمدينة الناصرية جنوب العراق، فيما أعلنت خلية الإعلام، الأحد، استشهاد شرطى وإصابة 33 خلال أحداث ذي قار اليوم.



كما أفاد مصدر أمنى، فى حديثه إلى "السومرية نيوز"، اليوم، تسجيل إصابات بين صفوف متظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية، قائلا :"صدامات وقعت بين متظاهرين والقوات الامنية في ساحة الحبوبى وسط الناصرية... ذلك تسبب بوقوع إصابات بين الجانبين، تم نقلهم الى مستشفيات قريبة لتلقى العلاج".



احتجاجات في العراق



اشتباكات عنيفة بين الشرطة العراقية ومحتجين في الناصرية



إشعال اطارات السيارات في مظاهرات العراق



مظاهرات في العراق







