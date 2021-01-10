شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية البحرينية تستنكر إيقاف السلطات القطرية لبطل كمال الأجسام سامى الحداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية مملكة البحرين، عن استنكارها الشديد لقيام خفر السواحل القطرية، بإيقاف بطل كمال الأجسام البحرينى سامى الحداد، بينما كان فى رحلة صيد بحرى مع عدد من رفاقه فى المياه الإقليمية البحرينية.

ودعت وزارة الخارجية السلطات القطرية فى بيان لها، إلى الإفراج الفورى عن المواطن البحرينى سامى الحداد ورفاقه، والتوقف عن التعرض للصيادين البحرينيين في عرض البحر وإلقاء القبض عليهم دون وجه حق.

وأوقفت السلطات القطرية، البطل العالمي لكمال الأجسام سامى الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية، وقالت صحيفة الأيام البحرينية، أن هذه الواقعة تأتى ضمن الحملة الممنهجة التى تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت فى قمة العلا الخليجية.

وكان أعلن وزير الخارجية البحرينى، عبداللطيف الزيانى، عن عودة العلاقات بين المملكة وقطر إلى ما كانت عليها قبل الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو من عام 2017.