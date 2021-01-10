أول ظهور لقائد الحشد الشعبي العراقي بعد إجراء أمريكي ضده... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع "رووداو"

The leader of #Iraq's Popular Mobilization Forces (PMF) Falih al-Fayyadh, who was recently sanctioned by the #US for rights violations, arrives on Sunday at a Kirkuk ceremony in commemoration of slain Iranian commander Qasem Soleimani and PMF deputy leader Abu Mahdi al-Muhandis. pic.twitter.com/aqDCBmkX0B — Rudaw English (@RudawEnglish) January 10, 2021

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في "تويتر" مشاهد أكد فيها أنها للحظة وصول قائد الحشد الشعبي العراقي إلى مدينة كركوك العراقية.وبحسب الموقع، وصل قائد الحشد الشعبي لإحياء ذكرى اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، اللذان قتلا بصارخ أطلقته طائرة أمريكية مسيرة في أول أيام العام الماضي 2020.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضي، فرض عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض.

وقالت الوزارة في بيان إن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كونت في أواخر عام 2019، والتي تألفت بشكل أساسي من قيادات فصائل الحشد الشعبي، من أجل قمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف البيان "اليوم، تواصل العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، والذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة".

وأوضح البيان أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو تلك الخاصة به والتي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين "إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض، شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين العراقيين السلميين".

كما ستشمل العقوبات حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتأتي العقوبات على الفياض، تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818، والذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.