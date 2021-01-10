صورة صادمة في لبنان بعد قرار الإقفال التام

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصورة عناصر من جهاز الشرطة وهم جالسون إلى جانب بعضهم البعض من دون مسافات تباعد آمنة ومن دوم كمامات.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا علقت فيه على الصورة المنشورة قالت فيه إن "الصورة التُقطت بتاريخ 5 يناير/كانون الثاني، أي قبل أيام من الإقفال خلال احتفال لعناصر من قوى الأمن داخل مطعم في الهرمل بعد حصولهم على ترقيات".

وأضاف البيان "لقد تم إتخاذ الإجراءات المسلكية المناسبة بحق العناصر لعدم احترامهم الإجراءات، وسطّرت محضراً لصاحب المطعم بالمخالفة نفسها".