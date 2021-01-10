لاستعراض الأوضاع في فلسطين.. أمير قطر يستقبل إسماعيل هنية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، مساء اليوم الأحد، أن هنية هنأ أمير قطر بالمصالحة الخليجية، وبالنتائج الإيجابية لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الحادية والأربعين.

وجرى خلال المقابلة استعراض تطورات الأوضاع في فلسطين، حيث أطلع رئيس المكتب السياسي لحماس أمير قطر على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، لاسيما الجهود المبذولة من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وسبق لهنية أن هاتف أمير قطر، مساء الأربعاء الماضي، وقدم له التهاني بالمصالحة الخليجية، ونجاح قمة العلا التي عُقدت في المملكة العربية السعودية وما نتج عنها من قرارات وحدوية.

وقال هنية: "اتفاق التضامن" الذي شهدته القمة بحضور قادة دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة، إنجاز عربي وإسلامي كبير، ويعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا، وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية"، وفق بيان عن مكتبه.

وعدّ ما حدث انتصارا لإرادة الخير والوحدة والتضامن، وطيّا لصفحة الخلاف بما يؤسس لمرحلة جديدة واعدة على صعيد المنطقة، ما سينعكس إيجابا على إعادة الاهتمام بالقضية الفلسطينية ودعم حق الشعب الفلسطيني بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.