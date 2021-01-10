دار الإفتاء المصرية: لا يجوز لغير الطبيب وصف الدواء للمريض

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في فتوى نشرتها الدار على حسابها بموقع "فيسبوك"، بشأن نشر الوصفات الطبية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدار في فتواها: "نشر الوصفات الطبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد دون التثبت من جدواها الطبي؛ أمر مذموم شرعا؛ وذلك لأنّ وصف الدواء للمريض هو من اختصاص الطبيب المعالج".

وأضافت:" لا يجوز لغير الطبيب التجرؤ على وصف دواء لمريض؛ لأنه عَبَث بحياة الناس، وترويج للكذب والباطل في المجتمع".

ونصحت دار الإفتاء المواطنين بالحصول على الوصفات الطبية من المتخصصين بقولها: "على الإنسان العاقل أن لا يضع أمر صحة بدنه تحت تصرف كل مَنْ تُسوِّل له نفسه أنه يَفْقَه في كل شيء".

وتابعت: "وعليه أن لا يسَلَم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق منها".