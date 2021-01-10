اخبار الخليج

الإمارات تتخطى حاجز المليون جرعة منذ بدء حملة التطعيم ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / GIUSEPPE CACACE

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن خطة الوزارة في تقديم اللقاحات تستهدف جميع سكان الدولة من أجل الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

ولفتت إلى أهمية اتساع رقعة الحاصلين على التطعيم لأنها ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول الذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 89 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.9 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول عام 2019.

© Sputnik

كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا