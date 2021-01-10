بمناسبة بطولة العالم لليد.. مترو الأنفاق المصري: محفظة تذاكر إلكترونية مخفضة 50%

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز عبر صفحته بمنصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يؤكد أن المحفظة جاءت بناء على طلب اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 والمقامة على أرض مصر خلال الفترة من 13 يناير حتى 31 يناير 2021.

© Photo / The Egyptian Handball Federation

وأشار المركز إلى أن المحفظة تأتي دعما وتيسيرا على الجمهور من مشجعي بطولة العالم لكرة اليد والمقامة على أرض مصر.

وأوضح أن وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قامت بإصدار كارت ذكى عبارة عن محفظة تذاكر إلكترونية بعدد 30 رحلة بنسبة تخفيض 50% من قيمة الرحلة الواحدة، على أن يكون الكارت صالح للإستخدام خلال هذه الفترة بجميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة.

ووضعت الشركة مجموعة من الشروط والخطوات ليتمكن الجمهور من خلالها من استخراج الكارت، واستعماله، حيث يتم إستخراجه بموجب تقديم بطاقة التعريف الخاصة بالبطولة وأيضاً صورة تذكرة دخول الاستاد، لافتة إلى أن قيمته 150 جنيها بدلا من 300 جنيها بالإضافة إلى 25 جنيها كمبلغ تأمين قيمة كارت المحفظة تسترد فى حالة رغبة المشجع رد الكارت بشرط أن يكون الكارت سليم وبحالة جيدة كما تم إصداره.

وأكدت الشركة أنه يمكن للمشجع إستخراج الكارت من خلال عده مكاتب للتذاكر بعدد من محطات الخطوط الثلاثة، كمكاتب محطات الخط الأول ( حلوان _ المعادي _ أنور السادات _ جمال عبدالناصر _ الشهداء _ كوبرى القبه _ سراى القبه)، ومكاتب محطات الخط الثاني ( الدقى _ الأوبرا _ أنور السادات _ العتبة _ الشهداء)، ومكاتب محطات الخط الثالث ( العباسية _ الأستاد _ أرض المعارض _ هليوبوليس)

جدير بالذكر أن بطولة العالم لليد والتي ستقام بمصر في الفترة من الأربعاء 13 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى الأحد 31 من الشهر نفسه، تعتبر الحدث رقم 27 الذي ستتم استضافته من خلال الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وستكون هذه أول بطولة لكرة اليد تضم 32 فريقا بدلا من 24. وأيضا ستكون هي البطولة الثالثة التي تستضيفها أفريقيا والثانية التي تستضيفها مصر، وأول بطولة عالم تقام خارج أوروبا منذ عام 2015.