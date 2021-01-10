شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شرطي وإصابة عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة بمواجهات بالناصرية جنوب العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل شرطي عراقى، وأصيب عشرات المتظاهرين ورجال الشرطة في مواجهات بمدينة الناصرية جنوب العراق، وفق المصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أكد التيار الصدري، الذى يتزعمه مقتدى الصدر، أن العراق يمر بأزمة مالية واستهداف البعثات الدبلوماسية يعرقل التعاون الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال التيار الصدرى، إنه ليس صحيحا أن جميع شيعة العراق يتبعون لإيران.

وأوضح التيار الصدرى، أن العراق لم يستنفد الطرق الرسمية لخروج القوات غير المرغوب فيها.