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السعودية تسجل إصابة 117 حالة جديدة بكورونا ووفاة 5 حالات

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القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي تسجيل 117 ‏حالة جديدة لفيروس الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 363 ألفاً و809 حالات ، من بينها ألف و970 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث أن معظم الحالات الصحية مطمئنة، ولكن 309 من بين الحالات حرجة، مضيفاً أن 5 حالات توفيت بسبب كورونا ليصل الإجمالي إلى 6 الآف و291 وفاة، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة اليوم بلغ 166 شخصاً حيث ارتفع الإجمالي إلى 355 ألفا و548 حالة.
وأضاف أن المملكة ضمن قائمة الدول التي ترصد المزيد من الاستقرار والانحسار لأعداد حالات كورونا،و أن الحالات المؤكدة تواصل الانخفاض بنسبة 98%، مضيفاً أن جرعات اللقاح بلغت حتى الآن 178 ألفاً و337 جرعة، وأن الفئات التي لها أولوية وضعت بناءً على مخاطر معينة ثم تتسع قائمة أفراد المجتمع لتشمل الجميع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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