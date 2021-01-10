شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الأمنية فى عدن تقرر الحد من تحركات الأطقم العسكرية خارج المهام الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الأمنية في عدن الحد من تحركات الأطقم العسكرية خارج المهام الرسمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أعبر مكتب المبعوث الأممى إلى اليمن، الخميس، عن أمله فى أن يكون وصول الحكومة لعدن بداية التعافى بعد عام محفوف بالتحديات.

وقال مكتب المبعوث الأممى إلى اليمن، إن الهجوم الذي وقع في مطار عدن كارثى، ليس بسبب ما خلفه من ضحايا مدنيين فحسب، بل لما له من تداعيات سياسية قد تؤدي إلى انعدام الثقة.