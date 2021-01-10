شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى عن سفره للعلاج: مدة غيابى عن الجزائر ستكون قصيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن مدة غيابه عن الجزائر ستكون قصيرة وسيتابع المستجدات مع المسؤولين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق غادر الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون بلاده متوجها إلى ألمانيا لمواصلة العلاج، بعد نحو أسبوعين من إعلان تعافيه من كوفيد19.

وأكد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس حالته غير مستعجلة، وتم تأجيلها نظرا لالتزامات رئيس الجمهورية.