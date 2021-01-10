وزارة الصحة اليابانية تكتشف سلالة جديدة من فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

اكتشفت وزارة الصحة اليابانية، الأحد، سلالة جديدة من فيروس كورونا في 4 مسافرين قادمين من البرازيل، في مثال يؤكد تطور الفيروس الوبائي.



وقال تاكاجي واكيتا رئيس المعهد الوطني للأمراض المعدية في إفادة للصحفيين بوزارة الصحة، إن الدراسات تجرى حاليا حول مدى فاعلية اللقاحات ضد السلالة الجديدة، التي تختلف عن السلالتين شديدتي العدوى اللتين اكتشفتا لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا وتسببتا في ارتفاع شديد في أعداد الإصابات.

وأضاف واكيتا: "في الوقت الحالي، ليس هناك دليل على أن هذه السلالة الجديدة، التي اكتشفت في القادمين من البرازيل، سريعة العدوى".

وقالت وزارة الصحة إن من بين المسافرين الـ4 الذين وصلوا إلى مطار هانيدا في طوكيو في 2 يناير/كانون الثاني، رجلا في الأربعينات يواجه مشكلة في التنفس، وامرأة في الثلاثينات تعاني من صداع والتهاب في الحلق، وشابا مراهقا يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، في حين لم تظهر أي أعراض على شابة أخرى.

وأعلنت اليابان حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة، الخميس، بعد أن شهدت ارتفاعا حادا في الإصابات بفيروس كورونا.