ولى عهد أبوظبى يعزى إندونيسيا فى ضحايا الطائرة المنكوبة

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القاهرة - سامية سيد - توجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بخالص العزاء إلى إندونيسيا قيادة وشعباً في ضحايا الطائرة الأندونيسية المنكوبة.



محمد بن زايد

وكتب ولى عهد أبوظبى، فى تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "تعازينا إلى إندونيسيا قيادة وشعبًا.. وصادق مواساتنا إلى أسرهم وذويهم وتمنياتنا أن يحفظ الله هذا البلد الصديق من كل سوء مؤكدين تضامننا ووقوفنا معه في هذا المصاب".

جدير بالذكر أن الطائرة بوينج 737-500، أثناء تحليقها إلى مدينة بونتياناك عاصمة إقليم كاليمنتان، كانت قد اختفت من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها، وهذا أول حادث كبير لشركة طيران في إندونيسيا منذ تحطم طائرة ليون إير بوينج 737 ماكس في عام 2018 والتي أودت بحياة 189 من الركاب وأفراد الطاقم، وتحطمت تلك الطائرة أيضا في بحر جاوة بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا.

وقال باجوس بوروهيتو رئيس وكالة البحث والإنقاذ للصحفيين على متن سفينة عسكرية "لقد رصدنا إشارات في نقطتين، قد يكون هذا هو الصندوق الأسود... سوف نتحقق من ذلك"، والطائرة البوينج 737-500 التي أُنتجت قبل نحو 27 عاما أقدم من بوينج 737 ماكس التي تحاصرها المشكلات.

وقالت شركة بوينج، في بيان، "نحن على اتصال مع شركة الطيران ومستعدون لدعمهم خلال هذا الوقت العصيب... مشاعرنا مع الطاقم والركاب وعائلاتهم".