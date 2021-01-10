شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تسجل 414 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 414 إصابة جديدة وحالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 154 ألفا و314 حالة وعدد حالات الوفاة إلى 943 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند - في بيان اليوم الأحد - إن جميع الحالات الجديدة المصابة ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 46 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 7 آلاف و781 مسحة مخبرية خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و327 ألفا 427 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل حالتي وفاة، و427 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 942 حالة، وحالات المصابين الى 153 ألفا و900 حالة.



كما أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح شفاء 279 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 149 ألفا و7 حالات.



وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي اليوم الأحد، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء الحالات الـ279 من فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.