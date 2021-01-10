خلوصي آكار يلتقي نظيره بحكومة "الوفاق الوطني" الليبي في إسطنبول

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / FRANCOIS LENOIR
وأكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، خلال اللقاء على دعم بلاده للسلام والاستقرار في ليبيا، ودعمها لحكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دولياً، وبأن تركيا تدعم كافة الحلول السياسية في ليبيا وتدعم جهود الأمم المتحدة من أجل إحلال السلام في البلاد.
وفي سياق متصل، عقدت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا ممثلة بالاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اجتماعا، يوم الأربعاء الماضي، عبر الاتصال المرئي لمناقشة الوضع الأمني في ليبيا وسبل دعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
وبحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "جددت مجموعة العمل الأمنية دعوتها لجميع الأطراف للإسراع في تنفيذ وقف إطلاق النار، وإجراءات بناء الثقة ولا سيما فتح الطريق الساحلي بين أبو قرين وسرت، فضلا عن إخراج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة على الفور".