الراعي: من العيب الاختلاف على أسماء الحكومة في لبنان والدولة نفسها تكاد تسقط

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا للوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك خلال عظته الأسبوعية بعد أن ترأس قداس اليوم الأحد.

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية، تساءل الراعي: هل الحقائب والحصص وتسمية الوزراء أهم وأغلى عند المسؤولين عن تشكيل الحكومة من صرخة أم لا تعثر على ما تطعم به أولادها، ومن وجع أب لا يجد عملا ليعيل عائلته، ومن جرح شاب في كرامته لا يملك قسطه المدرسي والجامعي؟.

وأضاف "عندما زارنا رئيس الجمهورية الخميس الماضي أكدنا معا وجوب الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية لحل الأزمات".

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وأوضح "ألا تتلاشى العقبات الداخلية والخارجية أمام إنقاذ مصير لبنان؟ ما قيمة حكومة اختصاصيين إذا تم القضاء على استقلاليتها وقدراتها باختيار وزراء حزبين وليسوا على مستوى المسؤولية؟ ما قيمة الحياد والتجرد والشفافية والنزاهة إذا تسلم الحقائب المعنية بمكافحة الفساد ومقاضاة الفاسدين وزراء يمثلون قوى سياسية؟".

وواصل قائلا "هذة الاسئلة الخطيرة تحملنا على تجديد الدعوة إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لعقد اجتماع مصالحة شخصية، ولا ينهيانه من دون إعلان حكومة".

وأكد أنه "من المعيب حقا، أن يبقى الاختلاف على اسم، وحقيبة من هنا وأخرى من هناك، وعلى نسبة الحصص، فيما تكاد الدولة تسقط نهائيا".

وأشار إلى أن "ثمة صعوبات تعترض الجهود لتشكيل الحكومة، لكن الصعوبات الكبيرة تستدعي موقفا بطوليا، والموقف البطولي هنا يندرج في إنقاذ لبنان لان تأليفها هو المدخل الالزامي والطبيعي والدستوري لإعادة الحياة اللبنانية إلى طبيعتها".

ثم حذر المسؤولين والسياسيين، قائلا