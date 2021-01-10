ليبرمان: نتنياهو يخطط لسيناريو مشابه لأحداث الكونغرس

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت الإذاعة العبرية "103 FM"، صباح اليوم الأحد، حوارا مع ليبرمان أوضح من خلالها أن نتنياهو سيفعل أسوأ مما جرى في الولايات المتحدة الأمريكية من أعمال شغب واقتحام للكونغرس في حال خسارته للانتخابات المقبلة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست".

وذكر رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن "ما حدث في مبنى الكونغرس لن يكون شيئا مقارنة بما سيحدث في بلاده حال خسارة نتنياهو، بدعوى أنه يعرفه جيدا، وهو يخطط لهذا السيناريو".

© AFP 2020 / MARC ISRAEL SELLEM

وادعى ليبرمان أن نتنياهو يعتقد بأن من ينتقدون أو يختلفون معه يريدون "اغتصاب السلطة منه"، كونه يريد البقاء في السلطة، ولو خسر الانتخابات فلن يعترف بها، وبأن ليبرمان لديه قناعة بأنه "ليس لديه شك في أنه سيدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع".

يشار إلى أن إسرائيل مقبلة على انتخابات برلمانية للكنيست، في الثالث والعشرين من مارس/آذار المقبل، وهي الرابعة خلال عامين فقط.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، عملية اقتحام وأعمال شغب وتخريب للكونغرس الأمريكي، من طرف مؤيدي وأنصار دونالد ترامب، رفضا لنتائج الانتخابات الرئاسية ومحاولة منع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وتسببت هذه الأعمال التخريبية، في مقتل ثلاثة من المتظاهرين، وامرأة بطلق ناري خلال الاشتباكات مع رجال الأمن، وضابط شرطة بالكونغرس، كما تم اعتقال 52 شخصا من الذين اقتحموا المبنى.

ومن المقرر أن يسلم ترامب السلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ليصبح وقتها جو بايدن هو الرئيس الفعلي للبلاد ويحظى ترامب بلقب الرئيس السابق.