الطيران الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية مجددا ويحلق فوق بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2020 / THOMAS COEX

وأكد موقع "النشرة" اللبناني، "تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مناطق الجنوب وصولا إلى صيدا على علو متوسط"، مضيفا أنه الطيران الحربي الإسرائيلي "حلق أيضا فوق النبطية وإقليم التفاح ومجرى نهر الليطاني ويشن غارات وهمية على علو متوسط".

وكانت قيادة الجيش اللبناني، أصدرت بيانا أمس السبت، قالت إنه "بتاريخ 8/ 1/ 2021 الساعة 22.15، خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء بتاريخ 9/ 1/ 2021 الساعة 04.00 من فوق بلدة الناقورة".

وأضاف البيان، أنه " بتاريخ 9/ 1/ 2021 أيضا الساعة 09.00، خرقت طائرة عدوة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 09.55 من فوق بلدة يارون". وقال إن "موضوع الخرقين تتم متابعتهما بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".