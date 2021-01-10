اجتماع في القاهرة للتقريب بين الفلسطينيين والإسرائيليين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الحساب الرسمي للسفارة الألمانية في القاهرة على "فيسبوك"، ظهر اليوم الأحد، أن اجتماع وزراء الخارجية الأربعة سيركز على عملية السلام في الشرق الأوسط، وسبل الاستفادة من الديناميكية المتولدة عن الاتفاقات التي تم التوصل إليها مؤخرًا بين إسرائيل وأربع دول عربية.

وأكدت السفارة الألمانية أن الاجتماع سيناقش الخطوات المحتملة للتقارب بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرة إلى أنه ستكون هذه هي المرة الرابعة التي يجتمع فيها وزراء الخارجية الأربعة، حيث تناولت اجتماعاتهم السابقة مسألة مخطط "الضم" التي تم الإعلان عنها خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية وتأثير التطبيع بين إسرائيل والدول العربية على السلام في الشرق الأوسط.

ولفتت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أنه من المقرر أن يستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزراء خارجية المجموعة الرباعية، وذلك بالتزامن مع إجراء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارته للقاهرة محادثات ثنائية مع نظيره المصري، سامح شكري.