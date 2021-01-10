ابنة رفسنجاني تكشف لأول مرة نصيحة والدها لقاسم سليماني بشأن التدخل في سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / WANA NEWS AGENCY
وأضافت: "لقد استشار سليماني والدي قبل ذهابه إلى سوريا، وأبلغه الوالد بألا يذهب إلى هناك"، متابعة: "في ذكرى اغتيال سليماني، لا نسمع أحدا يتحدث حول ما فعله، لكن والدي کان يتمتع بذكاء وبعد نظر، وقد نصحه بعدم الذهاب، وكان على حق".
وانتقدت فائزة رفسنجاني، سياسة إيران في المنطقة وقالت إنها "أدت إلى فقداننا أصدقاءنا، وأصبحت سياستنا الخارجية تشبه السياسة الداخلية، حيث تحول المؤيدون إلى منتقدين، ثم تبدل المنتقدون إلى معارضين".
وفي شأن آخر، قالت نجلة الرئيس الإيراني السابق، إنها "كانت تتمنى أن يكون الفائز في الانتخابات الأمريكية هو الرئيس دونالد ترامب، من أجل الضغط على النظام لتغيير سياساته تجاه شعب إيران، وإن ذلك لن يتحقق في عهد الديمقراطيين، لأنهم أكثر ليونة في التعامل مع إيران".