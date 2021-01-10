مساعد وزير الخارجية الأمريكي يفتتح مركزا رياضيا في الصحراء الغربية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب منشور السفارة الأمريكية سيستفيد حوالي 200 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 12 و16 عاماً من خدمات مركز "تيبيو" (TIBU) بالعيون الذي يهدف إلى تطوير المهارات الحركية والمعرفية والاجتماعية والعاطفية، وتعزيز التحول المستدام من خلال الرياضة.

ويعد هذا المركز الجديد الذي جرى افتتاحه بالشراكة أيضاً مع وزارة التربية الوطنية، الأول من نوعه في جهة العيون- الساقية الحمراء، والمركز الثاني والعشرين في المغرب، كما يعد تتويجاً للالتزام العميق للشركاء لمواجهة التحديات الرئيسية للمجتمع المغربي، وخصوصاً تعليم الشباب وتمكينهم، حسب مسؤولي المنظمات غير الحكومية.

وستتاح لهؤلاء الشبان، البالغ عددهم 200 شاب، الفرصة لإيجاد طريق التمكين والنجاح التعليمي، من خلال برنامج حول تعلم التقنيات الفردية والجماعية للكرة البرتقالية، وورش العمل التي تركز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، واللغات الأجنبية أيضاً، كوحدات تعزيز القيادة.

وقام المسؤول الأمريكي بجولة في مدينة العيون، لا سّيما الحي الدبلوماسي الذي يحتضن قنصليات عدد من الدول، قبل أن يزور مقر بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء "مينورسو"، حيث عقد اجتماعا مع رئيس البعثة الأممية الكندي كولن ستيوارت.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" إن شينكر سيفتتح غدا الأحد قنصلية أمريكية لمدينة الداخلة بالصحراء بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان سابق، إن جولة شينكر تهدف إلى "بحث التعاون الاقتصادي والأمني مع المسؤولين الحكوميين" في كل من الجزائر والمغرب والأردن.

كان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، قد وقع، الشهر الماضي، على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.