شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعيد فتح المسارح ودور الثقافة بعد غلقها 10 أشهر بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، مليكة بن دودة، إعادة فتح المسارح ودور الثقافة والمؤسسات الثقافية التي أغلقت منذ أكثر من 10 أشهر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.