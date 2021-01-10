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فلسطين تسجل 699 إصابة جديدة و20 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة الفلسطينية 699 إصابة جديدة و20 حالة وفاة بفيروس المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأضافت وزيرة صحة فلسطين مي الكيلة - في التقرير الوبائي حول الفيروس، وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأحد - أنه تم تسجيل 1015 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى وجود 98 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 على أجهزة التنفس الاصطناعي.
 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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